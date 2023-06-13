Кабмин готовится к завершению COVID-карантина в Украине: что изменится
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде Украины внести изменения по Налоговому кодексу и отменить новации, введенные на время карантина COVID-19
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
Необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс аргументируется "завершением карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Законопроект предусматривает ликвидацию реестра приобретателей одноразовой компенсации субъектам хозяйствования и аннулирования временной отгрузки этилового спирта для производства дезинфицирующих средств.
Карантин из-за распространения коронавирусной болезни в Украине был введен в марте 2020 года, срок его действия истекает 30 июня.
- 5 мая гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис объявил о завершении чрезвычайной ситуации по COVID-19 .
- 8 мая глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что в Украине могут вскоре снять карантинные ограничения , действовавшие из-за пандемии COVID-19. При этом, по его словам, мгновенно отменить постановление правительства нельзя из-за экономических факторов.
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