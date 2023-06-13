Кабмин готовится к завершению COVID-карантина в Украине: что изменится

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс аргументируется "завершением карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Законопроект предусматривает ликвидацию реестра приобретателей одноразовой компенсации субъектам хозяйствования и аннулирования временной отгрузки этилового спирта для производства дезинфицирующих средств.

Карантин из-за распространения коронавирусной болезни в Украине был введен в марте 2020 года, срок его действия истекает 30 июня.