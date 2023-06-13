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Кабмин готовится к завершению COVID-карантина в Украине: что изменится

13 июня, 2023 вторник
17:56
Экономика

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде Украины внести изменения по Налоговому кодексу и отменить новации, введенные на время карантина COVID-19

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс аргументируется "завершением карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Законопроект предусматривает ликвидацию реестра приобретателей одноразовой компенсации субъектам хозяйствования и аннулирования временной отгрузки этилового спирта для производства дезинфицирующих средств.

Карантин из-за распространения коронавирусной болезни в Украине был введен в марте 2020 года, срок его действия истекает 30 июня.

Новости
Украина
карантин
Коронавирус
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