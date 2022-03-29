Кабмин готовит программу поддержки для украинцев, депортированных в Россию, - Верещук
Правительство готовит программу поддержки для принудительно депортированных в РФ украинцев
Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.
"Если у таких людей есть при себе документы, подтверждающие их личность (к сожалению, россияне отчасти их отбирают), и есть возможность – следует добраться до украинских консульских учреждений или позвонить. Так вы можете получить реальную помощь и вернуться в Украину и устроиться" , – сказала она.Верещук заявила, что уже многие смогли вернуться в Украину после депортации и правительство сейчас готовит программу поддержки для них.
- Напомним, что 26 марта оккупанты насильственно вывезли в РФ врачей и пациентов Мариупольской городской больницы №1.
- 29 марта захватчики принудительно вывезли персонал и пациентов Мариупольского роддома №2 на территорию РФ
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное