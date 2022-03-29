Кабмин готовит программу поддержки для украинцев, депортированных в Россию, - Верещук

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.

"Если у таких людей есть при себе документы, подтверждающие их личность (к сожалению, россияне отчасти их отбирают), и есть возможность – следует добраться до украинских консульских учреждений или позвонить. Так вы можете получить реальную помощь и вернуться в Украину и устроиться" , – сказала она.

Напомним, что 26 марта оккупанты насильственно вывезли в РФ врачей и пациентов Мариупольской городской больницы №1.

29 марта захватчики принудительно вывезли персонал и пациентов Мариупольского роддома №2 на территорию РФ

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Верещук заявила, что уже многие смогли вернуться в Украину после депортации и правительство сейчас готовит программу поддержки для них.