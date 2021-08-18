Кабмин докапитализирует Экспортно-кредитное агентство почти на 2 млрд за счет ОВГЗ
Кабинет министров принял решение о докапитализации Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"Приняли решение об увеличении уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн., Что позволит расширить экспансию украинских товаров на зарубежные рынки", - написал Шмыгаль.
Как сообщил премьер на заседании правительства, уставный капитал ЭКА будет пополнен за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
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