Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Едва ли не самой ожидаемой была позиция ЕС в отношении Алины Кабаевой. Бывшую гимнастку связывают с президентом России, поэтому в Евросоюзе долгое время откладывали ее включение в список санкций, чтобы не раздражать Путина. Но нефтяное эмбарго и параллельное решение о предоставлении Украине ракетных систем нивелировали прежнюю остроту. К тому же Кабаева уже находится под санкциями в США, Великобритании и Канаде.

Также в список санкций были включены совершеннолетние члены семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Под ограничения попали дочь Елизавета, сын Николай и жена, тоже спортсменка-фигуристка Татьяна Навка.

Песков уже успел отреагировать на решение ЕС. По его словам, он сожалеет, что "Европа следует за трендом, который сдается в США". Отрицать санкции как минимум сейчас бесполезно, поскольку европейские суды несправедливы.

Из других наиболее громких имен, попавших в список персональных санкций ЕС, является основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Молниеносно после этого он покидает совет директоров и должность генерального директора группы компаний "Яндекс". В его комментарии указано :

"Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту по голосованию, решение продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде".

Но, несмотря на столь быстрые шаги, акции Яндкеса упали уже более чем на 10%.

Кроме того, в список попали дочь главы Северстали Алексея Мордашова, дочь главы СУЭК Андрея Мельниченко и сын Евгения Пригожина.

Среди других фигурантов списка Петр Акопов – автор резонансной колонки в РИА "Новости" с тезисами об "окончательном решении украинского вопроса". А также более 40 военнослужащих РФ, которых ЕС считает причастными к убийствам мирных жителей в Буче и представители "новых администраций" в занятых российскими военными городах Украины. Всего в обновленный список вошли 65 фамилий.

Но в этот список пока не вошел еще один одиозный персонаж – глава РПЦ Кирилл. Он был исключен из списка не в последнюю очередь стараниями премьера Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, шестой пакет санкций против РФ в Евросоюзе был согласован 31 мая.

Вчера, 2 июня, ограничения утвердили послы Евросоюза, после чего их обнародовали в официальном журнале ЕС и вступили в силу.

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