Кабаева рожала от Путина в Швейцарии, - SonntagsZeitung
У президента России Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились два сына, один из них - в Швейцарии
С таким утверждением в воскресенье, 1 мая 2022, выступила швейцарская газета Sonntags Zeitung, рассказывает Еспресо.TV.
Согласно сообщению, родила мальчиков бывшая олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Издание ссылается на источник – знакомого врача, эмигрантки из России, которая, как заявляется, оба раза принимала роды. Газета пишет, что не раскрывает фамилию врача и ее знакомого по их личной просьбе.
Этот врач-гинеколог, как отмечается, родом из России и в юности была знакома с Путиным, но уже давно эмигрировала в Швейцарию.
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По словам источника, швейцарский город Лугано был выбран как место рождения ребенка в 2015 году, чтобы сохранить все в тайне.
Через четыре года Алина Кабаева снова родила, но на этот раз в Москве, по словам источника, это было "решение президента".
Как отмечается, во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано, но Путина с ней не было.
Издание Wall Street Journal недавно также писало о том, что Кабаева много времени проводила в Швейцарии в особняке "с высокими стенами и вертолетной площадкой".
При этом Sonntags Zeitung не получило комментариев представителей Кабаевой или Путина.
- Напомним, американская газета The Wall Street Journal объяснила, почему власти США не спешат внедрять персональные санкции против Кабаевой.
- По информации WSJ у Путина и Кабаевой, к слову, не двое общих детей, а трое. Но двое из них – мальчики.
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