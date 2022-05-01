Кабаева рожала от Путина в Швейцарии, - SonntagsZeitung

С таким утверждением в воскресенье, 1 мая 2022, выступила швейцарская газета Sonntags Zeitung, рассказывает Еспресо.TV.



Согласно сообщению, родила мальчиков бывшая олимпийская чемпионка Алина Кабаева.



Издание ссылается на источник – знакомого врача, эмигрантки из России, которая, как заявляется, оба раза принимала роды. Газета пишет, что не раскрывает фамилию врача и ее знакомого по их личной просьбе.



Этот врач-гинеколог, как отмечается, родом из России и в юности была знакома с Путиным, но уже давно эмигрировала в Швейцарию.



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По словам источника, швейцарский город Лугано был выбран как место рождения ребенка в 2015 году, чтобы сохранить все в тайне.



Через четыре года Алина Кабаева снова родила, но на этот раз в Москве, по словам источника, это было "решение президента".



Как отмечается, во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано, но Путина с ней не было.



Издание Wall Street Journal недавно также писало о том, что Кабаева много времени проводила в Швейцарии в особняке "с высокими стенами и вертолетной площадкой".



При этом Sonntags Zeitung не получило комментариев представителей Кабаевой или Путина.

Напомним, американская газета The Wall Street Journal объяснила, почему власти США не спешат внедрять персональные санкции против Кабаевой.

По информации WSJ у Путина и Кабаевой, к слову, не двое общих детей, а трое. Но двое из них – мальчики.





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