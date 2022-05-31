Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Под ограничения попали: Инвестторгбанк, Россельхозбанк, "Управляющая компания РВК" и "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций".

Дополнительный список физических лиц, состоящий из 22 человек, открывает Алина Кабаева. Персональные санкции также введены в отношении двух дочерей олигарха Михаила Фридмана (Лариса и Екатерина Фридман), олигарха Александра Бравермана и его родственников, и других.

Отметим, что Европейский Союз также предлагает ввести санкции против Алины Кабаевой, которую называют любовницей президента РФ Владимира Путина. А может, и сделал это уже. Ведь Кабаева возглавляет совет директоров российского холдинга "Национальная медиа-группа", владеющго долями почти во всех основных медиа РФ, и распространяющими государственную пропаганду. А в списке санкций есть российские компании-пропагандисты.

Великобритания 13 мая расширила перечень санкций против России. В него включены родственники Путина, его бывшая жена Людмила, у которой сейчас фамилия Очеретная, а также его вероятная любовница Кабаева. После принятия Великобританией санкций против Кабаевой из реестров РФ исчезла информация о медиахолдинге "Национальная медиа группа" (в нее входит, в частности, российский "Первый канал"), в котором она является ключевой фигурой. По данным на 2020 год Кабаева заработала более 11,5 млн долларов. Также была депутатом от "Единой России".

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