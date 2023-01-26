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Кабачковая икра в домашних условиях. Рецепт приготовления

26 января, 2023 четверг
17:23

Икра из кабачков – исключительно полезный продукт питания. Блюдо это вкусное, легко усваивается организмом и содержит множество нужных веществ

Ингредиенты (ориентировочно три-четыре порции):

  • 1 кг кабачков
  • Помидоры – 2 штуки
  • Лук – 2 штуки
  • 1 морковка
  • Чеснок – 2 зубчика
  • 50 мл растительного масла
  • Соль/черный молотый перец/сахар (все по вкусу)

Рецепт приготовления кабачковой икры.

  • Покупаем молодые кабачки (не поврежденные снаружи и с еще не сформированными семенами) со светло-зеленой шкуркой
  • Очищаем от кожуры наши кабачки (очень молодые кабачки не чистим)
  • Чистим морковь и натираем ее на мелкую терку
  • Чистим лук и меленько его нарезаем
  • Обливаем кипятком помидоры, чтобы легко снять с них кожуру.
  • Удаляем из помидоров семена
  • Нарезаем мякоть помидоров
  • В глубокой кастрюле разогреваем растительное масло
  • Обжариваем на ней до мягкого состояния морковь и лук
  • Натираем в кастрюлю чеснок
  • Солим и перчим
  • Тушим десять минут под крышкой на маленьком огне
  • Добавляем мелко нарезанные помидоры.
  • Тушим еще десять минут
  • Добавляем нарезанный мелкими кубиками почищенный кабачок (кабачки).
  • Доливаем полстакана воды
  • Тушим под крышкой полчаса
  • Помешиваем время от времени, чтобы блюдо не пригорело
  • Выминаем/измельчиваем овощи в кастрюле, но не до однородной массы
  • Домашняя икра должна отличаться от магазинной ощутимыми кусочками ингредиентов (на вкус/вид)
  • Добавляем две чайные ложки сахара
  • После измельчения тушим блюдо еще десять минут
  • Наконец готовое блюдо подаем к столу, употреблять его можно как в холодном, так и в горячем виде.

Для более длительного хранения раскладываем кабачковую икру в стерилизованные банки и плотно закупориваем их.

Приятного аппетита!

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