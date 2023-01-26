Вспоминать во время войны
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Кабачковая икра в домашних условиях. Рецепт приготовления
Икра из кабачков – исключительно полезный продукт питания. Блюдо это вкусное, легко усваивается организмом и содержит множество нужных веществ
Ингредиенты (ориентировочно три-четыре порции):
- 1 кг кабачков
- Помидоры – 2 штуки
- Лук – 2 штуки
- 1 морковка
- Чеснок – 2 зубчика
- 50 мл растительного масла
- Соль/черный молотый перец/сахар (все по вкусу)
Рецепт приготовления кабачковой икры.
- Покупаем молодые кабачки (не поврежденные снаружи и с еще не сформированными семенами) со светло-зеленой шкуркой
- Очищаем от кожуры наши кабачки (очень молодые кабачки не чистим)
- Чистим морковь и натираем ее на мелкую терку
- Чистим лук и меленько его нарезаем
- Обливаем кипятком помидоры, чтобы легко снять с них кожуру.
- Удаляем из помидоров семена
- Нарезаем мякоть помидоров
- В глубокой кастрюле разогреваем растительное масло
- Обжариваем на ней до мягкого состояния морковь и лук
- Натираем в кастрюлю чеснок
- Солим и перчим
- Тушим десять минут под крышкой на маленьком огне
- Добавляем мелко нарезанные помидоры.
- Тушим еще десять минут
- Добавляем нарезанный мелкими кубиками почищенный кабачок (кабачки).
- Доливаем полстакана воды
- Тушим под крышкой полчаса
- Помешиваем время от времени, чтобы блюдо не пригорело
- Выминаем/измельчиваем овощи в кастрюле, но не до однородной массы
- Домашняя икра должна отличаться от магазинной ощутимыми кусочками ингредиентов (на вкус/вид)
- Добавляем две чайные ложки сахара
- После измельчения тушим блюдо еще десять минут
- Наконец готовое блюдо подаем к столу, употреблять его можно как в холодном, так и в горячем виде.
Для более длительного хранения раскладываем кабачковую икру в стерилизованные банки и плотно закупориваем их.
Приятного аппетита!
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