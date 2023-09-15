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OPINION

К "зерновому демаршу" Польши могут присоединиться другие страны ЕС

Богдан Данилишин
15 сентября, 2023 пятница
18:04
Мнение

Недельный обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины

Экономическая ситуация

Несмотря на определенное ухудшение ожиданий бизнеса, наблюдавшееся за последние месяцы, Минэкономики прогнозирует, что рост украинской экономики в 2023 году составит около 4%, что на 1.1 в. п. превышает июльский официальный прогноз от Национального банка. В то же время вероятность замедления украинской экономики или даже ее сокращения в IV квартале высока, поскольку Россия скорее всего продолжит кампанию ракетного террора в осенне-зимний период. В то же время, по оценкам Министерства, в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3.5% - в 2024 году и на 6.8% - в 2025 году.

Позитивные ожидания Минэкономики также подтверждаются выводами опроса Европейской Бизнес Ассоциации "Прогнозы бизнеса на 2024 год".

Около 60% опрошенных компаний прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году, 87% планируют повышение заработных плат. Увеличивать штат планируют 40% компаний, в прошлом году этот показатель был вдвое меньше. По сравнению с прошлым годом также возросло количество компаний, планирующих внедрение новых инвестиционных проектов – с 19 до 26%. Только 12% компаний ожидают сокращение персонала и 1% сокращение зарплат работников.

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Продолжил расширяться дефицит торговли товарами. По данным Государственной таможенной службы, за 8 месяцев с начала года он составил 16.6 млрд дол. США, что вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. Также стало известно, что Польша не будет восстанавливать импорт украинского зерна даже если Евросоюз решит отменить запрет. В подобных обстоятельствах другие страны региона могут присоединиться к "демаршу" Польши. В дополнение к прекращению работы зернового коридора и атак России на дунайские порты это дополнительно усложнит экспорт украинской аграрной продукции, в условиях ожиданий роста урожая на 5% по сравнению с прошлым годом. Эти факторы будут оказывать негативное влияние как на темпы экономического роста, так и ситуацию на валютном рынке.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 12.09.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 9,0 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 17,8% до 19,2%, из которых наибольший спрос имели государственные ценные бумаги с погашением в июне 2025 г. и ноябре 2026 г., а также 143,3 млн. долларов США сроком на 1 год по ставке 4,8% годовых. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 18,72%.

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Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю увеличился на 5,9 млрд гривен путем увеличения инвестиций в ОВГЗ со стороны всех основных категорий инвесторов: банков (на 2,3 млрд гривен), юридических и физических лиц (на 1,8 и 0, 7 млрд. гривен соответственно), а также нерезидентов (на 1,0 млрд. гривен).

Валютный рынок

Увеличение предложения иностранной валюты на фоне сокращения спроса на нее со стороны клиентов банков на прошлой неделе обусловило уменьшение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 302 млн. долларов США (по сравнению с 638 млн. долларов неделей ранее).

При этом, международные резервы Украины, по предварительным данным по состоянию на 1 сентября 2023 года, составляли 40,4 млрд долларов США, остаются достаточными для финансирования 5,4 месяца будущего импорта.

В августе они снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые не в полной мере были компенсированы поступлениями от международных партнеров. Так, в августе 2023 года чистая продажа Национальным банком иностранной валюты составила 2,4 млрд. долларов США, тогда как на валютные счета Правительства в Национальном банке поступило 1,7 млрд. долларов США, из которых 1,6 млрд. долларов США – макрофинансовая помощь от ЕС. , 21,9 млн долларов США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. Кроме того, Правительство Украины выплатило в августе за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 306,5 млн. долларов США, из которых 169,1 млн. долларов США – долга перед Всемирным банком, 63,7 млн. долларов США – за обслуживание и погашение валютных. ОВГЗ, остальное – долг перед другими международными кредиторами. Также Украина уплатила Международному валютному фонду 379,6 млн. долларов США.

Финансовый сектор

Объем банковского кредитования в августе продолжал расти как на средства корпоративного, так и розничного сегментов. В частности, объем корпоративного кредитования в гривне вырос за месяц на 0,7% (+3,5 млрд. гривен), в иностранной валюте – на 0,5% (+1,2 млрд. гривен в гривневом эквиваленте). Кредитование домохозяйств в гривне увеличилось на 2,3% за месяц (+4,6 млрд. гривен). В то же время объем фондирования банков за счет депозитов клиентов в августе несколько уменьшился из-за сокращения остатков средств на гривневых и валютных счетах корпораций (на 1,1% и 1,2% соответственно), а объем депозитов населения в банках – наоборот – вырос за месяц на 1, 4% и 0,6% в гривне и иностранных валютах соответственно.

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О значительном потенциале банковской системы Украины к увеличению кредитования свидетельствуют также показатели капитализации и ликвидности. В частности, показатели адекватности капитала банков по результатам августа увеличились до 24,9% для регулятивного (в июле – 24,3%) и 14,9% – для основного капитала банков (в июле – 14,8%).

При этом объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне более 700 млрд грн, из которых более 500 млрд – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 539 льготных кредита на общую сумму 2,1 млрд грн, из них около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 36,7 тысяч на общую сумму почти 142 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля инвестиционных кредитов по программе составляет около 5%.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

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Украина
Польша
НБУ
инфляция
экспорт зерна
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