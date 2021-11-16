К Земле приближается астероид втрое больший Биг-Бена
21 ноября мимо Земли пролетит астероид 3361 Orpheus
Об этом со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщает The Sun.
NASA сообщило, что длина космического камня составляет около 300 м, это втрое больше лондонского Биг-Бена (95,7 м).
Скорость движения астероида – 29 тыс. км/ч.
Отмечается, что расстояние от него до планеты Земля будет равно 5,6 млн км.
В NASA добавили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты.
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