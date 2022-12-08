Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"И с севера, и с юга противник продвигается, где-то имеет успех. Например, на нашем направлении, на юге, где до Бахмута более 15 км, ситуация не очень хорошая, но и не критическая. Мы там ничем не уступаем, разве что подвинулись к железной дороге, чтобы легче было обороняться. Очень много вражеской живой силы, которая прет непрерывно", - отметил боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины.



Ярослав Лысенко не думал, что будут повторяться ситуации из Второй мировой войны, когда немцы-пулеметчики, описывая бои в своих мемуарах, отмечали, что они плакали и сходили с ума, потому что не понимали, почему на их пулеметы прут голые, босые и невооруженные воины, которые уже лежат в пять слоев. И у нас примерно такая же ситуация.



"По моим данным, в Бахмут противник не зашел, возможно, приблизился на 3-5 км на некоторых участках, но это все непринципиально, как подсказывает мой опыт еще с 2014 года. К тому же сейчас мощно работает украинская артиллерия. Где-то неделю назад наши хорошо надавали россиянам по зубам: единственное, что нас беспокоит, - это минометный огонь и нашествие вражеской живой силы, они занимают все возможные позиции, хорошо окапываются, потому что их заставляют это делать. У оккупантов уже пошли не только репрессии, а и расстрелы: неповиновение – расстрел, не пошел в атаку – расстрел", - рассказал Лысенко.

6 декабря офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко отметил, что на Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои , но оборона стоит крепко

8 декабря боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Владимир Назаренко рассказал, что под Бахмутом у РФ уменьшилось преимущество в оружии, которое она пытается компенсировать живой силой

Также минометчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили вражеские позиции вблизи Бахмута Донецкой области.

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