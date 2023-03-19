К югу Африки обрушился циклон "Фредди": в Малаве погибли уже более 400 человек
Второй раз за месяц на южную часть Африки обрушился циклон "Фредди", сообщается о по меньшей мере 438 погибших
Об этом пишет Синьхуа.
В южном регионе Малави, пострадавшем от циклона "Фредди", было обнаружено больше тел от разрушительного явления: общее число погибших в пятницу достигло по меньшей мере 438 человек.
Комиссар департамента страны по ликвидации последствий стихийных бедствий сказал, что продолжаются спасательные работы по оказанию помощи пострадавшим и перемещенным домохозяйствам.
"Общее количество травмированных достигло 918, и еще 282 человека считаются пропавшими без вести", - утверждает Синьхуа. Так, от явления без домов оказались почти 350 тыс. человек, для которых было развернуто полтысячи лагерей.
- Напомним, в феврале несколько дней на юго-востоке Бразилии продолжались разрушительные дожди, сообщалось о по меньшей мере 40 погибших.
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