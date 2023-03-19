К югу Африки обрушился циклон "Фредди": в Малаве погибли уже более 400 человек

Об этом пишет Синьхуа.

В южном регионе Малави, пострадавшем от циклона "Фредди", было обнаружено больше тел от разрушительного явления: общее число погибших в пятницу достигло по меньшей мере 438 человек.

Комиссар департамента страны по ликвидации последствий стихийных бедствий сказал, что продолжаются спасательные работы по оказанию помощи пострадавшим и перемещенным домохозяйствам.

"Общее количество травмированных достигло 918, и еще 282 человека считаются пропавшими без вести", - утверждает Синьхуа. Так, от явления без домов оказались почти 350 тыс. человек, для которых было развернуто полтысячи лагерей.