К возможному вторжению РФ нужно готовиться всему обществу, - экс-замначальника Генштаба ВСУ

Об этом бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины Игорь Романенко в эфире программы "Итоги с Анной Валевской" на канале Еспресо.TV.



Он ответил на вопрос ведущей о готовности к полномасштабному вторжению России.



"Мы готовы имеющимися силами. Отрабатываем разные сценарии, в том числе и наихудший, когда РФ может начать широкомасштабные боевые действия. Но надо представлять, что потенциалы военные разные, возможности ВС РФ и наши. И это не значит, что можно забросать шапками такого противника, это означает, что нужно всесторонне готовиться к такому ведению войны", - заявил он.



Романенко добавил, что должны быть готовы не только к ВСУ.



"И можно согласиться, что нужно готовиться не только Вооруженным силам, а госструктурам и нашему обществу. Для этого проводятся учения почти круглый год, иногда нужно проводить еще тренировки администраций", - заявил экс-замначальника Генштаба.



Он добавил, что кроме подготовки областей и администраций к условиям военного положения нужно отрабатывать закон о нацсопротивлении, где часть этого закона касается терробороны.



"Это значит, что готовить общество, привлекать к предварительной подготовке - 200 тыс. человек. Люди, прошедшие боевые действия на востоке, готовы приобщиться. И нужно использовать этот потенциал. Наша война - справедливая - ее поддержит народ", - подытожил он.

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