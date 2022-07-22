К войне с Россией Украина готовилась еще при Порошенко, - журналист Пашаев
Журналист Осман Пашаев рассказал, что во время работы 5-го президента Петра Порошенко в Черном море было создано несколько уровней безопасности
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Армия выполнит политическое решение. Мы демократическое государство, а не хунта, как хотят показать россияне. Однако, что касается соглашения о разблокировании портов и вывозе нашего зерна, то даже пацифисты говорят, что первый корабль не выйдет из порта. Однако от того, что он взлетит на воздух, опасности для Украины уже не будет", - пояснил Пашаев.
Журналист подчеркнул, что подготовка к полномасштабной войне против РФ готовилась еще при Порошенко.
"Вспомним 2014 год. Россияне подготовили захват территорий Украины не в феврале 2014 года. Снятие некоторых опасностей для россиян в Крыму произошло еще осенью 2013 года. Поэтому Украина готовилась к этой войне еще при Порошенко и открывать путь для кораблей с зерном будет опасно для Украины. В Черном море создано несколько уровней безопасности. И открытие путей торговли может привести к тому, что наше государство будет уничтожено", - добавил он.
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