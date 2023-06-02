К востоку от Угледара российские оккупанты потеряли ряд своих позиций, - военнослужащий ВСУ Войтко
Александр Войтко, военнослужащий ВСУ, отметил, что враг на Угледарском направлении преимущественно находится в защите и не совершает масштабных атак
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Есть информация, что на Угледарском направлении враг не совершает масштабных атак, находится больше в защите, артиллерией обстреливает город и позиции ВСУ. А наши подразделения по возможности на тактическом уровне контратакуют противника. Недавно немного восточнее Угледара, севернее села Владимировка, российские оккупанты потеряли ряд своих позиций, но это бои тактического уровня", - рассказал военнослужащий ВСУ.
Александр Войтко добавил, что основными силами противника, которые сейчас противостоят ВСУ на Угледарском направлении, остаются 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ, уже потерявшие значительную часть своего профессионального состава.
"Враг пополнял свои войска на этом направлении даже матросами тихоокеанского флота, которые попадали в наш плен. Также после того, как захватчики понесли значительные потери в ходе масштабных штурмов, им присылали различные добровольческие и казачьи формирования. Но именно среди этих подразделений было большое количество отказов идти на штурмы и атаки, когда они увидели потери морской пехоты", - сказал Войтко.
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