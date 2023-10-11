К восточным берегам Средиземноморья прибыл американский авианосец "Джеральд Форд"
В ночь с 10 на 11 октября авианосец ВС США "Джеральд Форд" прибыл к восточным берегам Средиземноморья
Об этом сообщает официальный сайт Центрального командования ВС США.
"Прибытие этих высокомощных сил в регион является мощным сигналом сдерживания на случай, если любая враждебная сторона против Израиля сторона попытается воспользоваться этой ситуацией", - заявил генерал Майкл "Эрик" Курила, командующий Центральным командованием ВС США.
Вместе с авианосцем прибыли крейсер USS Normandy, а также эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt. Ударная группа также включает в себя многочисленную авиацию.
Что известно об авианосце "Джеральд Форд"
Авианосец вошел в американский флот в 2017 году. Стоимость составляет около $13 млрд. CNN называет его самым дорогим кораблем такого типа в истории. Авиагруппа "Джеральд Форд" может состоять из 90 самолетов и вертолетов.
Длина "Форда" - 333 м, высота - 76 м, водоизмещение - около 100 тыс. т. Корабль оснащен двумя ядерными реакторами Bechtel A1B PWR и способен развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч). Вооруженный системами ПРО и ПВО, а также зенитными ракетными комплексами RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM.
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