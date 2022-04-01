К восточной границе Украины подтягиваются большие резервы оккупантов, - руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI"
Павел Лакийчук отметил, что на крымском направлении оккупанты не определились с тактикой и продолжают распылять силы, что позволяет украинским войскам нанести тактические поражения россиянам на южном направлении, а также запорожскому и криворожскому и частичному херсонскому направлениям
Об этом эксперт сказал в эфире Espreso TV.
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Лакийчук добавил, что к восточной границе Украины подтягиваются большие резервы оккупантов. "Из-за Крыма пополнять силы оккупантам значительно сложнее, там остается только крымский мост, имеющий ограниченную способность, и авиационный транспорт. Российские силы значительно меньше привлекают большие десантные корабли для опрокидывания сил в Крым", – сказал он.
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