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К восстановлению Херсона присоединились 15 областей Украины, - Подоляк

1 декабря, 2022 четверг
03:58
война с Россией

Уже 15 областных военных администраций помогают Херсону восстанавливаться после российской оккупации.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил во время брифинга.

"Херсон объединил вокруг себя уже 15 областных военных администраций, которые оказали гуманитарную помощь. Эта помощь будет продолжать поступать и дальше. Это десятки тысяч продуктовых наборов, питьевая вода, детское питание, гигиенические наборы и т.д. Кто помогает детям с отдыхом, кто помогает оргтехникой" , строительными материалами и техникой, аварийными машинами", – сказал он.

Кроме того, по словам Тимошенко, в городе возобновляют работу сетевые супермаркеты, а также идет восстановление мобильной связи.

Он также сообщил, что Укрпочта предоставляет услуги уже в 82 населенных пунктах Херсонской области.

"Местные жители могут получить пенсионные и другие социальные выплаты за период оккупации, а также купить продукты и товары первой необходимости", – подчеркнул Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП добавил, что продолжается работа по восстановлению инфраструктуры. В частности, речь идет о разрушенном российскими захватчиками мостах на пути из Херсона в Николаев.

"Сейчас его демонтируют, а рядом обустроят два временных проезда. В ближайшее время начнем восстанавливать сам мост", – рассказал Тимошенко.

  • Напомним, 11 ноября Генштаб ВСУ сообщил , что Херсон возвращается под контроль Украины.

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Херсонщина
наступление ВСУ
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