Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сейчас в Израиле пройдут не третьи выборы за год, а четвертые за 2,5 года. Израильтяне шутят, чтобы выборы стали национальным видом спорта для Израиля. Ситуация в стране очень сложная и напряженная по этому поводу. Украине же следует ожидать четких решений в Израиль только при наличии устойчивого правительства", - пояснил Корнийчук.

Посол заметил, что более 80% граждан Израиля поддерживают Украину в противостоянии с агрессией Российской Федерацией.

"В Израиле среди политиков безусловно есть сторонники Украины. Однако есть и такие, которые не поддерживают Украину. Есть премьер-министры Израиля, которые имели традиционно хорошие отношения с Владимиром Путиным. И, к сожалению, у них есть неплохие шансы возглавить в будущем правительство Израиля" , что создает для Украины большую проблему, однако мы в посольстве пытаемся работать по этому поводу, мы требуем от всех политических партий накануне выборов сказать свое слово о поддержке Украины или против. Это важно делать для того, чтобы избиратели определились в своем выборе. Поскольку более 80% израильтян поддерживают Украину", – добавил он.

25 октября украинские евреи обратились к власти и гражданскому обществу Израиля с призывом "встать на светлую и справедливую сторону истории" и помочь украинцам в борьбе с Россией.

В тот же день Зеленский провел встречу с представителями еврейского сообщества. И отметил, что верит: израильские политики услышат позицию Украины, как услышало ее еврейское общество



26 октября президент Украины отметил положительные сдвиги в двустороннем сотрудничестве с Израилем.

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