К власти в Германии пришли политики формата банковских служащих. Им безопаснее спасать климат, а не Украину от Путина, - Борис Райтшустер

На это обратил внимание немецкий журналист-расследователь, знаток проблематики Центральной и Восточной Европы Борис Райтшустер в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.



"Они слабые, там нет уже личностей такого масштаба как Гельмут Шмидт и Конрад Аденауэр. Они по своим проблемам. Это такие, знаете ли, банковские служащие с полномочиями до 5 тыс. евро. А вы от них ожидаете, как от Рональда Рейгана или Маргарет Тэтчер", - сказал журналист.



"Это другое тесто, это другой формат. Им легче думать, какая у них служебная машина, как климат спасти. Согласитесь, климат спасать удобно. Если климат дальше не изменится - это их успех, если изменится - ну, не могли. Это же куда удобнее, чем с Путиным связываться", - добавил Борис Райтшустер.



При этом Владимира Путина, по мнению Райтшустер, новая парламентская коалиция будет воспринимать точно так же, как это делала АнгелаМеркель, то есть как "богатого соседа", с которым "выгодно иметь дело", даже если он им и не нравится.



Однако, исключение может составлять МИД Германии, если он достанется Партии зеленых, настроенной резко против Путина и его политики. В то же время, даже в таком случае, речь не пойдет об экономике и об экономическом сотрудничестве с Россией, которое и в дальнейшем будет продолжаться в прежних объемах.