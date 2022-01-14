К визиту главы МИД Германии в Украину присоединится ее французский коллега
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок
Об этом он сказал на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, сообщает ЕН.
"Мы говорили с Анналеной Бербок и согласны с тем, что усилия в "Нормандском" формате должны продолжаться, и мы скоро посетим Украину. Анналена Бербок планировала свой визит в понедельник, и будет общий франко-германский визит, посетим линию разграничения и Киев" - сказал Ле Дриан.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок 17 января прилетит в Украину . Ключевыми темами ее встреч будут мирное урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, восстановление Нормандского формата, угрозы в сфере энергетической безопасности, укрепление двустороннего сотрудничества и поддержка Украины со стороны Германии на фоне российской агрессии.
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