Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"У россиян осталось до 500 ракет типа "Калибр", Х-101, Х-155 – это крылатые ракеты. До полного нуля они могут выйти за 5-7 залпов, в зависимости от количества ракет в одном залпе, или 100 или 70. Эти три типа ракет ("Калибр", Х-101, Х-155) примерно одного класса. Это крылатые ракеты стратегического значения. И производство у них одинаковое, если говорить о количестве произведенных ракет. Около двух десятков ракет такого типа они могут производить в месяц ", – объяснил Свитан.

Военный эксперт также добавил, что для полноценного запуска россияне могут производить ракеты раз в три месяца, в зависимости от того, сколько сразу будут выпускать или хранить.

"Россияне производили около 100-120 "Калибров" в год, а это значит около 10 ракет в месяц. Они уже забирают ракеты из неприкосновенных запасов, и заполнить их уже не могут. Весной у них закончатся ракеты, а дальше они смогут производить один залп на три месяца", - добавил Свитан.

Массированная ракетная атака на Украину 29 декабря была направлена на то, чтобы оставить людей без света на Новый год. К ней враг готовился в течение двух недель.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал масштабную ракетную атаку России утром 29 декабря "нелепым варварством"

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