К вечеру Пасхи Россия авиабомбами обстреляла Черниговщину и Сумщину

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Около 22:40 зафиксирован авиаудар, вероятно, управляемая бомба, по коммунальному учреждению в Шосткинском районе. Информация о пострадавших уточняется. Предварительно ранено гражданское лицо. На месте работают правоохранители и ГСЧС", - пишет ОК о Сумщине.

В Черниговской области россияне обстреляли город Семеновка.

"Предварительно, пострадавших нет. На месте работают правоохранители. Спасатели ДСНС ликвидируют пожар, который нанес авиаудар", - пишет командование.