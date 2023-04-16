К вечеру Пасхи Россия авиабомбами обстреляла Черниговщину и Сумщину
В ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областях
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"Около 22:40 зафиксирован авиаудар, вероятно, управляемая бомба, по коммунальному учреждению в Шосткинском районе. Информация о пострадавших уточняется. Предварительно ранено гражданское лицо. На месте работают правоохранители и ГСЧС", - пишет ОК о Сумщине.
В Черниговской области россияне обстреляли город Семеновка.
"Предварительно, пострадавших нет. На месте работают правоохранители. Спасатели ДСНС ликвидируют пожар, который нанес авиаудар", - пишет командование.
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