К украинцам идут порывистый ветер и дожди, - синоптик Наталья Диденко
В Украину 21 октября придет потепление, однако будет штормовой ветер, а также в некоторых регионах дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
В Украине завтра, 21 октября, ожидается сильный юго-западный ветер. Также придет потепление до +13...+19 °C.
В западных областях в четверг местами возможно до +20...+22 °C.
В Карпатах +7... +12 °C, в Приазовье также холоднее, чем везде, около +10...+14 °C.
Даже ближайшие две ночи будут в Украине теплее, +5... +12 °C.
Уже поздно вечером в четверг в западных областях (кроме Тернопольской и Хмельницкой) кое-где пройдет небольшой дождь.
В Киеве 21 октября ожидается сильный ветер, есть вероятность штормовых порывов, до 15-18 м/с. Дождя не ожидается.
А вот температура воздуха может достичь +17 °C.
С 23 октября в Украину начнет заходить похолодание.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.15
Покупка 26.15Продажа 26.38
-
EUR
Покупка 30.31Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное