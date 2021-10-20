К украинцам идут порывистый ветер и дожди, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

В Украине завтра, 21 октября, ожидается сильный юго-западный ветер. Также придет потепление до +13...+19 °C.

В западных областях в четверг местами возможно до +20...+22 °C.

В Карпатах +7... +12 °C, в Приазовье также холоднее, чем везде, около +10...+14 °C.

Даже ближайшие две ночи будут в Украине теплее, +5... +12 °C.

Уже поздно вечером в четверг в западных областях (кроме Тернопольской и Хмельницкой) кое-где пройдет небольшой дождь.

В Киеве 21 октября ожидается сильный ветер, есть вероятность штормовых порывов, до 15-18 м/с. Дождя не ожидается.

А вот температура воздуха может достичь +17 °C.

С 23 октября в Украину начнет заходить похолодание.



