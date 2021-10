К украинцам идут дожди и морозы, - синоптик Наталья Диденко

Об этом передает синоптик Наталья Диденко.

Дожди появляются постепенно в Украине. Во вторник, завтра, они периодически будут идти в западных и северных областях, а также затронут Винницкую область, которая относится к центральным областям.

Восток, Юг, большинство Центра каких-либо существенных дождей не получат от атмосферы.

Однако будут туманы.

В Карпатах дождь будет переходить временами в снег.

Температура воздуха особо не изменится: ночью от -3 ° C до + 4 ° C, на высокогорье до -5 ° C, днем в Украине предполагается + 9 ° C ... + 13 ° C, в восточных областях и на юго-востоке + 10 ° C ... + 16 ° C.

В Киеве 12 октября облака набегут. Вероятность дождя есть, но незначительная.

Температура воздуха в столице 12 октября должна изменится - ночью +2 ° C ... + 5 ° C, в окрестностях ниже, днем около + 11 ° C ... + 14 ° C.





