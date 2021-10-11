К украинцам идут дожди и морозы, - синоптик Наталья Диденко
В Украину 12 октября придут морозы, дожди, снег и туманы
Об этом передает синоптик Наталья Диденко.
Дожди появляются постепенно в Украине. Во вторник, завтра, они периодически будут идти в западных и северных областях, а также затронут Винницкую область, которая относится к центральным областям.
Восток, Юг, большинство Центра каких-либо существенных дождей не получат от атмосферы.
Однако будут туманы.
В Карпатах дождь будет переходить временами в снег.
Температура воздуха особо не изменится: ночью от -3 ° C до + 4 ° C, на высокогорье до -5 ° C, днем в Украине предполагается + 9 ° C ... + 13 ° C, в восточных областях и на юго-востоке + 10 ° C ... + 16 ° C.
В Киеве 12 октября облака набегут. Вероятность дождя есть, но незначительная.
Температура воздуха в столице 12 октября должна изменится - ночью +2 ° C ... + 5 ° C, в окрестностях ниже, днем около + 11 ° C ... + 14 ° C.
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