Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией К ударам беспилотниками по Москве может быть причастно ФСБ, - британский полковник Грант
Эксклюзив

К ударам беспилотниками по Москве может быть причастно ФСБ, - британский полковник Грант

25 июля, 2023 вторник
23:35
Война с Россией ФСБ

Глен Грант, полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт, считает, что представители ФСБ иногда хотят создать такую ситуацию, чтобы развязать руки Путину и он решился на что-то более агрессивное

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

Глен Грант отметил, что аннексированный Крым – это Украина и никакого недоразумения здесь не может быть. Украина может освобождать свою территорию, это ее дело.

"Что касается территории России, по-моему, то это не совсем хорошая идея наносить удары по гражданскому населению Российской Федерации. Однако очень хорошо было бы поражать российские военно-стратегические объекты и объекты скопления военной инфраструктуры. И это очень важно. Конечно, на 100% не ясно относительно дронов, которые совершали атаки, что они действительно украинского происхождения. Да, вероятность высока, но их могли запустить и представители ФСБ. Ведь они иногда хотят создать такую ситуацию, чтобы развязать руки в определенном аспекте Путину и он решился на что-то более агрессивное", - сказал полковник армии Великобритании в отставке.

Военный эксперт подчеркнул, что не хочет делать выводы о причастности Украины к атакам дронов по гражданской инфраструктуре на территории РФ.

  • 24 июля в Москве раздались взрывы возле здания минобороны: власти обвинили Киев в атаке дронов
Видео
Украина
Россия
Крым
ФСБ
оккупированные территории
Читайте также:
Євген Дикий
25 июля, 2023 вторник
В течение месяца ВСУ прогрызут линию обороны противника на юге, - экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий
Арвідас Анушаускас
25 июля, 2023 вторник
"Часть информационной войны": в минобороны Литвы отреагировали на слова Путина о совместной с украинцами бригаде и угрозе оккупации запада
генератори
25 июля, 2023 вторник
"Зима может быть более сложной, чем прошлая": эксперт по энергетике призвал украинцев готовить павербанки и генераторы
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.77
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
26 июля
00:28
Суд присяжных объявил вердикт по делу о масштабных терактах 2016 года в Брюсселе
00:03
Партнеры выделят Украине $244 млн и спецтехнику для гуманитарного разминирования, - Свириденко
2023, вторник
25 июля
23:01
Зеленский: хорошие новости о применении дронов будут чаще, обороне нужны все – от "Мавиков" до морских и ударных
22:54
"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" в квалификации Лиги чемпионов
22:16
Обстрел Константиновки Россией: в больнице умерла раненая девочка
21:49
Эксклюзив
Глен Грант
Путин пытается отделить Украину от поддержки Запада, используя проплаченных политиков, - британский полковник Грант
21:24
Елка на вокзал Киева за 720 тыс. грн: чиновнице Укрзализныци объявили подозрение в злоупотреблении
21:00
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ постепенно двигаются к освобождению Бахмута, давление на южный фланг города продолжается. Колонка Сергея Згурца
20:55
Эксклюзив
Нерешительность Запада побуждает Путина повышать ставки, – дипломат Чалый
20:51
В Дании протестующие сожгли Коран у посольств Египта и Турции
20:34
Пентагон
Снаряды для Patriot и HIMARS, авиаракеты Hydra-70, БТР Stryker: США объявили пакет помощи Украине на $400 млн
20:07
В ООН опровергли заявление РФ, будто удар по колонии в Оленовке нанесли ракетой HIMARS
20:03
OPINION
…Кто купался голым?
20:00
На аукционе за $50 тыс. продали редкую пару кроссовок от Apple
19:49
ЧВК Вагнера
В Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями, - Белорусский Гаюн
19:46
Обновлено
Бывший одесский военком Борисов был арестован с правом внесения залога
19:23
ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и 7 дронов, — Генштаб
19:23
В Греции упал самолет, тушивший лесные пожары: оба пилота погибли
19:00
Обзор
Победные новости 517-го дня войны: Мураеву сообщили о подозрении в госизмене, а ВСУ "минуснули" российский вертолет
18:54
Горбунов заявил, что откажется от государственных 33 млн грн на съемки сериала "СМТ Ингулец"
18:39
На Венецианском кинофестивале состоится премьера фильма "Навсегда-Навсегда" украинского режиссера Бурячковой
18:29
Обновлено
В России "суд" продлил арест до 13 ноября 18 бойцам батальона "Айдар"
18:25
Эксклюзив
Многие украинцы лишены права на правосудие, - заместитель председателя правоохранительного комитета Рады Осадчук
18:16
Суд арестовал на два месяца без права внесения залога нардепа от ОПЗЖ Пономарева
18:06
OPINION
Минкульт как министерство слабости
18:04
В большинстве регионов Украины станет прохладнее, ожидаются дожди: прогноз погоды на 26 июля от Натальи Диденко
18:03
Обновлено
Алексей Навальный
Навальный и Ходорковский назвали террориста Гиркина "политическим заключенным"
18:02
Новости компаний
Театр компании Ferrexpo собирает деньги на ВСУ и планирует привезти спектакль в Киев
17:52
МИД Молдовы вызвал посла РФ из-за журналистского расследования о шпионаже за властями страны
17:45
Спасем жизнь наших защитников: срочный сбор на авто для военных
17:40
"Начинаем подготовку плана взаимосовместимости с НАТО": Зеленский провел совещание с представителями парламента и правительства
17:18
День идей в Одессе посвятили вопросам возрождения украинского бизнеса
17:12
В Нидерландах судья, пытавшаяся повлиять на дело MH17, ушла в отставку
17:10
Эксклюзив
Враг все чаще не доезжает по железной дороге до Мелитополя, - Федоров
17:03
Эксклюзив
"Зима может быть более сложной, чем прошлая": эксперт по энергетике призвал украинцев готовить павербанки и генераторы
17:00
Обновлено
Водителю, сбившему троих военных на блокпосте в Киеве, сообщили о подозрении
16:58
В Мариуполе оккупанты назвали школу именем генерала Кутузова, который обстреливал город
16:50
Украина закачала в хранилища 80% газа для отопительного сезона
16:43
Киев увеличил финансирование военных подразделений до 5 млрд грн
16:30
Обновлено
Зеленский подписал закон об электронных акцизных марках на сигареты и алкоголь
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV