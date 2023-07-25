К ударам беспилотниками по Москве может быть причастно ФСБ, - британский полковник Грант
Глен Грант, полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт, считает, что представители ФСБ иногда хотят создать такую ситуацию, чтобы развязать руки Путину и он решился на что-то более агрессивное
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
Глен Грант отметил, что аннексированный Крым – это Украина и никакого недоразумения здесь не может быть. Украина может освобождать свою территорию, это ее дело.
"Что касается территории России, по-моему, то это не совсем хорошая идея наносить удары по гражданскому населению Российской Федерации. Однако очень хорошо было бы поражать российские военно-стратегические объекты и объекты скопления военной инфраструктуры. И это очень важно. Конечно, на 100% не ясно относительно дронов, которые совершали атаки, что они действительно украинского происхождения. Да, вероятность высока, но их могли запустить и представители ФСБ. Ведь они иногда хотят создать такую ситуацию, чтобы развязать руки в определенном аспекте Путину и он решился на что-то более агрессивное", - сказал полковник армии Великобритании в отставке.
Военный эксперт подчеркнул, что не хочет делать выводы о причастности Украины к атакам дронов по гражданской инфраструктуре на территории РФ.
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