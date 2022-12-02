К столетию со дня первого исполнения "Щедрика" откроют виртуальную выставку
Сто лет назад 5 декабря мир впервые услышал "Щедрик" - песню исполнил Украинский народный хор. К годовщине этого события будет открыта виртуальная выставка плакатов
Об этом сообщает в Telegram министерство культуры и информационной политики Украины.
"К 100-летию со дня первого исполнения "Щедрика" 5 декабря 1922 года Украинским народным хором под руководством Александра Кошица откроют виртуальную выставку плакатов студентов ХГАИ", - говорится в сообщении.
Плакаты созданы под руководством профессора кафедры графического дизайна Владимира Лесняка в 2016 году. Тогда это событие было приурочено к столетию с момента написания "Щедрика" известным украинским композитором Николаем Леонтовичем в 1916 году.
4 декабря в Карнеги-Холле в Нью-Йорке состоится концерт к 100-летию "Щедрика".
Справка. "Щедрик" – всемирно известное произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича, созданное в начале XX века. После гастролей хора Александра Кошица в 1919 году в Европе, в частности в Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Польше, Испании и в 1922 году в США "Щедрик" стал известен во всем мире.
После того как в 1936 году популярный американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал ряд английских текстов к композиции "Щедрик", его англоязычная версия, известная как "Звонка колядка, Колядка колоколов" (Carol of the Bells), стала одной из самых популярных рождественских песен в мире. Сейчас "Щедрик" можно услышать во всех уголках мира на английском, немецком, испанском, японском.
- Ранее сообщалось, что часть средств с концерта к 100-летию "Щедрика" в Нью-Йорке направят на восстановление Украины.
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