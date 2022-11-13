Об этом в эфире Еспресо рассказала староста освобожденного села Дудчаны Херсонской области. Алла Торчанская.

"В нашем селе "староста" оккупационной власти, которая заняла мое место, была одной из самых жестких. Она хотела, чтобы ее воспринимали в селе. Этого не было. Люди, которые говорили об этом, и те, кто говорил что-то против или спорили, - сразу на следующий день к ним приезжала ФСБ или росгвардия. Неважно, кто это был – молодые люди, женщины, семьи с детьми или пожилые люди", - отметила Торчанская.

По ее словам, ветераны войны с РФ или военные и их родственники, которые были в селе, сразу были под прицелом.

"Она выдала всех людей. У нас есть такой случай, когда к двум пожилым людям приехала росгвардия после ее наводки за то, что их сын сейчас защищает Украину. После этих разговоров сердце папы не выдержало, и он умер. Да, у него были определенные болезни , но с ними он жил", - добавила староста.

Также она рассказала историю о ветеране войны с Россией.

"Я ему с самого начала говорила, что надо уезжать, потому что хватало тех, кто сдавал, а он оставался со своими родителями. Мы скрывали его пребывание как могли. После моего отъезда она на него натравила росгвардию. Он недавно давал показания в СБУ о том, что его забирали, избивали, пытали, держали на подвале... Его вывозили в лес, имитируя расстрел. Он говорил: "Стреляйте, какая вам разница?" А они говорили, что это будет мягкая для него смерть и что будут что-нибудь отрезать или надрезать на теле. Его отпустили. Эта "старота" во второй раз на него навела, теперь она говорила, что он наводчик, и его во второй раз забрали", - отметила Торчанская.

Староста заявила, что подобные истории очень часты.

"У нас есть мужчина, который исчез, и мы до сих пор не знаем, где он находится. Он сказал одному коллаборанту фразу: "Что ты будешь делать, когда придут наши, куда будешь бежать?" И за это его забрали. Навели на него ФСБ – и человек исчез. У нас не разрешали людям собирать дрова, просто ходить собирать сушняк, сухостой. Потому что эта новоназначенная "староста" собиралась торговать дровами и углем, который, вероятно, должен был быть завезен из РФ. Хотела эти деньги присвоить себе – это должен был быть ее бизнес, и поэтому она не позволяла людям ничего собрать. Этот человек сейчас в Крыму", - подытожила она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb