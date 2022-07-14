Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале.

"Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, только две... Соболезнования семьям погибших... Смерть рашистам!", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Виннице, расположенной в нескольких сотнях километров от линии фронта, был нанесен утром 14 июля. По данным местных властей, погибли 23 человека, более 115 получили ранения. Взорвались три ракеты.

По версии россиян, в Доме офицеров в Виннице, по которому был нанесен удар, происходила подготовка сил ВСУ

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