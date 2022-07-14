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Главная война с Россией "К сожалению, всего две..." Военные показали остатки ракет, которые сбили сегодня над Винничиной 14 июля

"К сожалению, всего две..." Военные показали остатки ракет, которые сбили сегодня над Винничиной 14 июля

14 июля, 2022 четверг
21:54
война с Россией

Обломки ракет, сбитых противовоздушной обороной 14 июля, найдены вблизи Винницы

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале.

"Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, только две... Соболезнования семьям погибших... Смерть рашистам!", - говорится в сообщении.

  • Ракетный удар по Виннице, расположенной в нескольких сотнях километров от линии фронта, был нанесен утром 14 июля. По данным местных властей, погибли 23 человека, более 115 получили ранения. Взорвались три ракеты.
  • По версии россиян, в Доме офицеров в Виннице, по которому был нанесен удар, происходила подготовка сил ВСУ

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