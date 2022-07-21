Нардепка выразила свое недовольство в интервью Громадському.

Безуглая рассказала, что когда в апреле-мае посещала Луганщину, "там не было представителей ОВА".

"В ОВА работают более 100 человек, и на них уходит почти миллион наших с вами налогов в месяц. Если вы не готовы работать в такой обстановке в безопасности - тот же глава ОВА может сказать: "Я не готов, ухожу в отставку". Но там не было постоянно председателя ОВА, и поэтому страдали военные", - отметила она.

"Слуга" рассказала, что вопрос о скором захвате и готовности области к наступлению россиян сейчас исследуется.

"Как так произошло, что большая территория Луганщины была захвачена с самого начала? Это коррелирует с подготовкой городов к обороне, и за это отвечает военная администрация, потому что именно она предоставляет силы, средства, ресурсы и т.д. Этот вопрос открыт и сейчас исследуется", - добавила Безуглая.

На вопрос, считает ли она ОВА виновной в том, что россияне быстро захватили определенные населенные пункты Луганской области, Безугла ответила так: "Я считаю, что в военной администрации не была проведена работа в этом направлении. И это предмет исследований".

Также нардепка утверждает, что обсуждала этот вопрос с высшим военным руководством страны.

В свою очередь в интервью Громадському глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отреагировал на все обвинения Безуглой.

"Для меня непонятно, что это лицо делает на линии фронта или в зоне боевых действий, кто она такая, какие она имеет полномочия. Она вообще не в своем уме, потому что предлагала, например, мне депортировать 15 тыс. человек под обстрелами. Депортировать из города. Просто насильно сажать их в грузовики и вывозить... Этот человек постоянно лез в какие-то карты, постоянно пытался руководить военными... Она кто - главнокомандующий?Я не понимаю, кто она и почему она берет на себя полномочия депортировать местных жителей из Луганщины?"

Глава ОВА рассказал, если бы ему предложили написать заявление на увольнение, то с удовольствием бы это сделал.

"Быть руководителем Луганской области на сегодняшний день - это огромная ответственность. К сожалению, появляются такие идиоты как Безуглая", - добавил он.

Гайдай рассказал, что все эти 4,5 месяца ова постоянно помогала гражданским, военным. Поэтому нет ни одной бригады, которая не получила бы помощи от него лично или от Луганской областной администрации. Он отметил, что подключали также волонтеров, его друзей, семью, международных партнеров.

"Нам главное, чтобы все работало. И за три месяца приезжает какое-то умное лицо, которое постоянно кричит, что "все пропало" и ничего не подготовлено к обороне. Так у меня к ней вопрос. Она в каком комитете (Верховной Рады, - ред.)? Обороны? Тогда вопрос к ней лично и конкретно: скажи мне, пожалуйста, госпожа народный неадекват, какого черта ты говоришь о том, что что-то не подготовлено, если ты находишься в комитете, который как раз контролирует оборону? Почему же ты не подготовила? Мы, областная администрация, не готовим оборону - мы помогаем ее готовить. Я не знаю, где рыть окопы, я не знаю, какие планы у военных. Военные должны прийти ко мне и сказать: "Сергей Владимирович, нам в этом месте нужно вырыть роты, тут вырыть вопы, тут вырыть окопы". И мы им пойдем навстречу, но не самостоятельно. Я что-то там понарою, мне скажут: "Владимирович, ты что, похож на Безуглу? Нам здесь ничего не нужно, нам нужно на 2 км вперед", - подчеркнул он.

Гайдай также рассказал о случившемся: когда Безугла приехала в полицейское отделение, то с кем-то переписывалась, после этого совершила несколько звонков, а впоследствии это полицейское отделение оккупанты накрыли полностью артиллерией.

"Боже мой, ну я не могу комментировать идиотку. Она, наверное, больной человек вообще. ... Я не буду, как Безуглая. Она приехала в полицейский участок, с кем-то переписывалась, несколько звонков сделала, потом этот полицейский участок накрыло полностью артиллерией Слава Богу, что все живы, только она убежала за день до того. То, что я был на месте, знают все. Даже если бы я был где-то в Канаде, к примеру (но я там не был), однако в это время все бы работало благодаря тому, что я бы правильно координировал, это была бы нормальная работа?" – констатировал председатель ОВА.

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