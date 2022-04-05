К сожалению, города практически нет. Руководитель гуманитарного штаба Киевщины показал уничтоженную оккупантами Бородянку

Об этом сообщил руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.

"Бородянка… К сожалению, поселка практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Бородянка сейчас закрыта - там работают спасатели и правоохранители. У нас впереди очень много работы. Мы все отстроим. Рашисты же будут отвечать за каждое свое преступление против украинцев", – написал Кулеба.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что, несмотря на ситуацию в Буче, ситуация с человеческими потерями на Киевщине самая плохая в Бородянке

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