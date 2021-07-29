К сожалению, есть другие спортсмены, которые тоже хорошо играют, - Свитолина о поражении в полуфинале Олимпиады
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое поражение в полуфинале Олимпиады от чешки Маркеты Вондроушевой
Об этом сообщает ITF .
Также Элина Свитолина призналась, что сейчас чувствует разочарование.
"Это невероятное ощущение - представлять свою страну в матче за бронзовую медаль, но сегодня я чувствую разочарование. Я выкладывалась на полную, хотела пройти дальше. К сожалению, есть другие спортсмены, которые тоже хорошо играют. Это было очень сложно, сегодня не получилось. Маркета играла очень хорошо, очень убедительное выступление, а я не могла найти свою игру сегодня, поэтому все для меня так и сложилось", - сказала Свитолина.
Элина Свитолина проиграла Маркете Вондроушевой со счетом 3:6, 1:6.
В матче за третье место украинка встретится 31 июля из Еленой Рыбакиной из Казахстана. Вондроушева сыграет в финале против швейцарки Бенчич.
За шесть соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.
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Напомним, 29 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в полуфинале Олимпийских игр в Токио чешке Маркете Вондроушовой и поспорит за бронзу.
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