Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на фейсбуке.

К созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны присоединились представители:

проекта реформы оборонных закупок;

проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны

"Бигус Инфо";

Центр оборонных стратегий;

Украинский центр исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука;

ОО "Демократична сокира";

ОО "Стоп коррупции";

Центр исследования армии, конверсии и разоружения;

БО Волонтерское движение;

ОО "Вместе против коррупции";

Совет общественного контроля НАБУ;

ВО "Автомайдан";

Ассоциация общественного питания.

"Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно", - подчеркнул Резников.

Он поблагодарил экспертов за конструктивную работу и критику. Глава Минобороны выразил благодарность за то, что они изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры.

Также Резников отметил, что всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить госсекретарю.