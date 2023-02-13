К созданию антикоррупционного органа при Минобороны присоединились 13 общественных организаций, - Резников
В рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились представители 13 общественных организаций
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на фейсбуке.
К созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны присоединились представители:
- проекта реформы оборонных закупок;
- проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны
- "Бигус Инфо";
- Центр оборонных стратегий;
- Украинский центр исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука;
- ОО "Демократична сокира";
- ОО "Стоп коррупции";
- Центр исследования армии, конверсии и разоружения;
- БО Волонтерское движение;
- ОО "Вместе против коррупции";
- Совет общественного контроля НАБУ;
- ВО "Автомайдан";
- Ассоциация общественного питания.
"Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно", - подчеркнул Резников.
Он поблагодарил экспертов за конструктивную работу и критику. Глава Минобороны выразил благодарность за то, что они изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры.
Также Резников отметил, что всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить госсекретарю.
- 5 февраля министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал создание антикоррупционного совета при Минобороны, в состав которого войдут представители общественности.
- 13 февраля Резников сообщил, что Минобороны ожидают кадровые и структурные изменения.
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