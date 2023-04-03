К сложным направлениям прилагается Карловка в Донецкой области, - полковник Дмитрашковский
Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что к горячим направлениям Донбасса добавляется населенный пункт Карловка
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Враг не оставляет попыток атаковать Авдеевку и Марьинку. К этим направлениям прибавляется еще Карловка, где враг также пытается атаковать. За минувшие сутки враг 23 раза атаковал указанные направления. Ночью произошло 10 штурмовых действий со стороны врага", - отметил Дмитрашковский.
По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, враг использует ствольную и реактивную артиллерию, обстреливая не только позиции ВСУ, но и населенные пункты.
"Враг потерял около 2-х рот личного состава, 8 российских военных сдались в плен. 155 бригада морской пехоты РФ и 200-я бригада отведена на восстановление из зоны боевых действий, где они потеряли боевую способность", - добавил Дмитрашковский.
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