Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг не оставляет попыток атаковать Авдеевку и Марьинку. К этим направлениям прибавляется еще Карловка, где враг также пытается атаковать. За минувшие сутки враг 23 раза атаковал указанные направления. Ночью произошло 10 штурмовых действий со стороны врага", - отметил Дмитрашковский.

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, враг использует ствольную и реактивную артиллерию, обстреливая не только позиции ВСУ, но и населенные пункты.

"Враг потерял около 2-х рот личного состава, 8 российских военных сдались в плен. 155 бригада морской пехоты РФ и 200-я бригада отведена на восстановление из зоны боевых действий, где они потеряли боевую способность", - добавил Дмитрашковский.

Войска РФ бросают все основные усилия на ведение наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Однако за прошедшие сутки ВСУ удалось отразить там более 70 атак

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла фейковую информацию о достопримечательностях для ВСУ в Бахмуте, которую сейчас активно распространяет российская пропаганда









