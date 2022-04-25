К следственной группе по расследованию преступлений РФ присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда, - Венедиктова
Офис прокурора Международного уголовного суда присоединился к расследованиям преступлений России, которое ведет следственная группа Украины, Литвы и Польши
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в фейсбуке.
"Впервые в истории к общей следственной группе присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда", – написала Венедиктова.
Соответствующий документ о расширении следственной группы подписали генпрокуроры Литвы и Польши Нида Грунскене и Збигнев Зебро и прокурор Международного уголовного суда Карим А.А. Хан.
Она напомнила, что месяц назад Офис генпрокурора Украины с коллегами из Литвы и Польши при поддержке Евроюста создали совместную следственную группу по расследованию зверств РФ в Украине.
"Убеждена, что присоединение еще одного мощного участника сделает расследование и судебное преследование военных преступлений и преступлений против человечности более эффективным и скоординированным. Справедливость для жертв и наказание для виновных – вызов всему мировому юридическому фронту и наша общая следственная группа стала в его авангарде", – прокомментировала генпрокурор.
Участниками группы также Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС и 10 других государств, добавила Венедиктова.
"В каждом из государств-сторон идет собственное национальное расследование агрессии РФ в Украине. Кроме этого, полноценное независимое расследование начал Офис прокурора Международного уголовного суда", - отметила генпрокурор.
Стороны и участники группы будут координироваться между собой, планировать совместные следственные стратегии, а также оперативно обмениваться информацией и доказательствами.
- Напомним, Офис генпрокурора Украины работает почти с 8 тыс. дел по военным преступлениям в Украине.
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