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К системе автоматического списания долгов присоединились 18 банков

8 ноября, 2021 понедельник
14:58
Экономика кредит

В Украине 18 банков могут автоматически блокировать счета должников по требованию государственных и частных исполнителей

Об этом сообщает Опендатабот.

Согласно сообщению, 18 банков автоматически блокируют счета граждан по требованию государственных и частных исполнителей, однако среди них еще отсутствует половина из десяти украинских банков с наибольшими активами.

Автоматически блокируют счета граждан ПриватБанк, Универсал Банк, Окси Банк, Таскомбанк, Индустриалбанк, Банк "Восток", Прокредит Банк, Банк "Львов", Банк "Конкорд", Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, ОТП Банк, Идея Банк, Метабанк, Банк Украинский Капитал, Агропросперис Банк, УкрСиббанк, Радабанк.

В пресс-службе напомнили, что 23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле, согласно требованиям государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать счета украинцев, попавших в Единый реестр должников, частично или полностью. В первый месяц к системе было подключено 7 банков, в том числе Приватбанк и Монобанк.

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