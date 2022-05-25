К штурму Северодонецкого направления захватчики привлекли более 15 тыс. военных, 30 бронетранспортеров и 10 танков, – советник министра МВД Денисенко
Советник министра МВД Вадим Денисенко убежден, что на Северодонецке очень тяжелая ситуация, там оккупанты сосредоточили свои основные усилия для захвата
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На этом направлении ситуация сверхсложная. Россияне бросили туда огромные силы. На сегодняшний день там находится более 25 батальонно-тактических групп. Одна такая группа содержит 600-800 человек, также это более 30 БТРов и 10 танков", - подчеркнул Денисенко.
Советник министра МВД отметил, как и раньше, российские захватчики хотят "взять в кольцо" Северодонецк и выйти на границы Луганской области.
"Кроме того, кафиры параллельно штурмуют город Лиман. Поэтому ситуация там действительно сложная", - подчеркнул он.
Также Денисенко добавил, что в ближайшие 4 недели все внимание и силы будут сконцентрированы именно в битве за Донецкую и Луганскую область.
"От этого сражения будет зависеть вся будущая история этой войны", – сказал он.
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