Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"На этом направлении ситуация сверхсложная. Россияне бросили туда огромные силы. На сегодняшний день там находится более 25 батальонно-тактических групп. Одна такая группа содержит 600-800 человек, также это более 30 БТРов и 10 танков", - подчеркнул Денисенко.



Советник министра МВД отметил, как и раньше, российские захватчики хотят "взять в кольцо" Северодонецк и выйти на границы Луганской области.



"Кроме того, кафиры параллельно штурмуют город Лиман. Поэтому ситуация там действительно сложная", - подчеркнул он.

Также Денисенко добавил, что в ближайшие 4 недели все внимание и силы будут сконцентрированы именно в битве за Донецкую и Луганскую область.



"От этого сражения будет зависеть вся будущая история этой войны", – сказал он.

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