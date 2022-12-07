К сети вновь подключены 90% потребителей, пострадавших от аварийных отключений 5 декабря
По состоянию на 7 декабря возобновлено электроснабжение 90% потребителей, пострадавших от аварийных отключений в результате обстрелов российских оккупантов 5 декабря
Об этом информирует в Медиацентре директор Центра исследований энергетики Александр Харченко .
"Произошедшая позавчера ракетная атака была среднего размера по нашим последним меркам. 70 ракет - это много, но это то, что смогли успешно отработать и ПВО, и дополнительные системы физической защиты, которые установлены уже на многих объектах", - подчеркнул Харченко.
Директор Центра исследований энергетики отметил, что были значительные повреждения энергосистем в отдельных регионах, однако уже практически 90% потребителей, пострадавших от аварийных отключений 5 декабря, вновь подключены к сети.
"Определенные инженерные решения, определенные сценарии работы энергосистемы были отработаны. Результатом стало то, что масштабных, национальных размеров проблем у нас не возникло. Система продолжила стабильно работать", - добавил Харченко.
- 5 декабря Россия массово обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
- Вместе с тем украинская ПВО в понедельник сбила более 60 российских ракет.
- В Укрэнерго заявили, что на восстановление энергосистемы требуется еще несколько суток.
- 6 декабря стало известно, что в Украине получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей, 70% из них были обстреляны по два и более раза.
- Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил , что отключения света будут продолжаться в Украине по меньшей мере до конца марта.
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