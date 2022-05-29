К середине июня белорусским спасателям раздадут оружие

Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, передает БЕЛТА .

"Лукашенко мне поставил задачу и определил необходимость подготовки белорусских спасателей для действий в особых условиях. Первое – проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Также в случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны", – сказал он.

Министр добавил, что также есть задача вооружить спасателей табельным оружием.

"До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач", - подытожил Синявский.