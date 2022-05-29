К середине июня белорусским спасателям раздадут оружие
До 15 июня спасателям в Беларуси раздадут табельное оружие, их смогут привлекать во время акций протестов и военного конфликта
Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, передает БЕЛТА .
"Лукашенко мне поставил задачу и определил необходимость подготовки белорусских спасателей для действий в особых условиях. Первое – проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Также в случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны", – сказал он.
Министр добавил, что также есть задача вооружить спасателей табельным оружием.
"До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач", - подытожил Синявский.
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