К сентябрю медучреждения перейдут на электронные больничные
Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер заявил, что к сентябрю все медицинские учреждения Украины будут использовать только электронные больничные листы
Об этом сообщает телеканал "Дом".
"Вы удивитесь, но в большинстве случаев они уже есть, работают. Существуют проблемы именно с техническим доступом, например, в сельской местности, но процент этих проблем невысок. Сейчас есть соответствующие решения правительства по их устранению", - заверил он.
Кучер отметил, что электронный больничный значительно упростит жизнь как его получателю, так и медработникам, бухгалтерам предприятий.
"Поскольку единовременно внесли информацию в систему и не нужно бегать в больницу потом закрывать этот больничный, не нужно его нести на свое предприятие, где его кто-то должен подшивать в папку. Также сокращается время на его оформление. Потому что раньше бланк заполняли плохим почерком полчаса , и ошибки были, и названия предприятий указывали неправильно. Сейчас больничный реально выписывают за 5 минут ", - сообщил замминистра.
Электронный больничный сложно подделать.
"Раньше больничные можно было подделать, его можно было даже купить на OLX и на других площадках. Но в "цифре" уже четко видно, кто выдал, когда выдал, кому выдал. Например, если один врач выдал, скажем, за сутки 500 листов нетрудоспособности, то понятно, что технически у него такая возможность может быть, но это будет аномалией, и мы обязательно об этом узнаем ", - отметил Кучер.
Он уточнил, что пока еще действуют и бумажные больничные, "но с сентября мы уже переходим почти полностью на" цифру ".
"И будет интересно через год посмотреть, какая все-таки нагрузка на Фонд социального страхования по выплате больничных. Потому что у нас есть большие долги по выплате - там более 2 млрд грн. Я уверен, что через год сумма будет меньше", - резюмировал заместитель министра.
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