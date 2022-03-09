К СБУ попал секретный GPS-навигатор российских оккупантов, их планы стали известны

Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .



"На устройстве – все данные передвижений и "запланированные точки" наступления захватчиков. Этот навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, который пытался атаковать Николаев со стороны Константиновки. Таким образом, украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и еще более эффективно уничтожать врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные сбили российские Су-30, прикрывавшие захватническое наступление с воздуха. Теперь пленных ждут разговоры со следователями и контрразведчиками СБУ, которые устанавливают всех причастных к войне.

Напомним, в Харьковской области украинские пограничники разгромили российскую ДРГ, захватчики оставили на поле боя раненого.