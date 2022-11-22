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К сбору средств на морские дроны присоединились люди из 93 стран, – Зеленский

22 ноября, 2022 вторник
23:42
война с Россией

Средства на морские дроны, которые собирают на фандрейзинговой платформе United24, по состоянию на 22 ноября пожертвовали люди из 93 стран

Об этом Владимир Зеленский отметил в своем обращении 22 ноября.

"На нашей фандрейзинговой платформе United24 очень активно аккумулируем средства на морские дроны. Единение, как всегда, дает отличный результат. Обычные люди. Более 50 украинских компаний. Международные бизнесы. Плюс наши литовские друзья. Плюс сообщество айтишников. В целом к этой нашей инициативе приобщились люди из 93 стран! Украинский флот морских дронов постепенно строим!" – сказал Зеленский.

  • 1 ноября Владимир Зеленский объявил о сборе на украинский флот морских дронов на фандрейзинговой платформе UNITED24. К вечеру уже собрали деньги на первый беспилотник – он будет называться "Херсон".
  • $250 тыс. на второй дрон 11 ноября собрали литовцы, ранее офировавшие Украине "байрактор". А к концу суток собрали средства на три дрона: к инициативе присоединились пять IT-компаний.
  • Впоследствии Владимир-Волынская птицефабрика перевела миллион гривен на создание флота морских дронов. К инициативе UNITED24 присоединился Parimatch. Волонтер и блогер Игорь Лаченков вместе с подписчиками собрал 40 млн грн на четыре морские дроны для ВСУ, для них уже выбрали имена.
  • Менее чем через неделю в Украине собрали средства на 25 морских дронов.

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