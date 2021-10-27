К Саакашвили не пустили украинского врача
К бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили в грузинское пенитенциарное учреждение приходил украинский врач Максим Парабинис
Об этом сообщает "Грузия Online".
По словам медика, ему не разрешили провести медосмотр Саакашвили.
"К сожалению, я не смог его осмотреть, потому что администрация тюрьмы не впустила к нему, и коммуникация проходила через стеклянный барьер. Любой человек, держащий голодовку в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском наблюдении" – сказал Парабинис.
Он рассказал, что Саакашвили с сегодняшнего дня отказывается от медицинской помощи, отказывается сдавать анализы и проходить медицинские процедуры, облегчающие голодовку.
Врач говорит, что Саакашвили чувствует поддержку, и поскольку не может воспользоваться законными правами, то единственным методом борьбы остается отказ от медицинской помощи.
Парабинис заявил, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Саакашвили остался без медицинского контроля.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михеил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал его госпитализировать.
- 27 октября омбудсмен Людмила Денисова посетила Михеила Саакашвил в пенитенциарном учреждении в Грузии.
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