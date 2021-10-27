К Саакашвили не пустили украинского врача

Об этом сообщает "Грузия Online".

По словам медика, ему не разрешили провести медосмотр Саакашвили.

"К сожалению, я не смог его осмотреть, потому что администрация тюрьмы не впустила к нему, и коммуникация проходила через стеклянный барьер. Любой человек, держащий голодовку в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском наблюдении" – сказал Парабинис.

Он рассказал, что Саакашвили с сегодняшнего дня отказывается от медицинской помощи, отказывается сдавать анализы и проходить медицинские процедуры, облегчающие голодовку.

Врач говорит, что Саакашвили чувствует поддержку, и поскольку не может воспользоваться законными правами, то единственным методом борьбы остается отказ от медицинской помощи.

Парабинис заявил, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Саакашвили остался без медицинского контроля.

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