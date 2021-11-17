К Саакашвили не пускают личного врача, - Денисова

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



"Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михеилу. Иногда он вынужден ожидать по 5-7 часов у входа в тюрьму №18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Михеила Саакашвили" , – рассказала Денисова.



В последнее посещение Саакашвили врач узнал, что в анализах арестованного выявили критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.



Стабилизировать состояние экспрезидента Грузии можно с помощью препаратов, однако Саакашвили отказался принимать их из-за недопуска врача.



По словам Кипшидзе, Саакашвили готов выполнить решение ЕСПЧ и прекратить голодовку, если его переведут в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации.



"Ника Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы №18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выводу Михеила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты" -врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию", - добавила Денисова.



Личный врач Саакашвили Ника Кипшидзе продолжит попытки посетить экс-президента Грузии.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку , если его переведут в гражданскую больницу.

14 ноября врач Михеила Саакашвили сообщил , что арестованный не в состоянии встать с постели, однако грузинские власти опровергли эту информацию.