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К Саакашвили не пускают личного врача, - Денисова

17 ноября, 2021 среда
11:17
Общество

Личный врач арестованного в Грузии Михеила Саакашвили Ника Кипшидзе заявил, что его не допускают к экс-президенту

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михеилу. Иногда он вынужден ожидать по 5-7 часов у входа в тюрьму №18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Михеила Саакашвили" , – рассказала Денисова.

В последнее посещение Саакашвили врач узнал, что в анализах арестованного выявили критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.

Стабилизировать состояние экспрезидента Грузии можно с помощью препаратов, однако Саакашвили отказался принимать их из-за недопуска врача.

По словам Кипшидзе, Саакашвили готов выполнить решение ЕСПЧ и прекратить голодовку, если его переведут в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации.

"Ника Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы №18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выводу Михеила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты" -врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию", - добавила Денисова.

Личный врач Саакашвили Ника Кипшидзе продолжит попытки посетить экс-президента Грузии.

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