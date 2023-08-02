К разработке привлекались украинцы: ракета-носитель Antares успешно стартовала в 17-й раз
Ракета-носитель Antares, к разработке которой привлекались украинцы, в среду, 2 августа, успешно стартовала в семнадцатый раз: она вывела на орбиту космический корабль Cygnus с полезной нагрузкой для Международной космической станции
Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.
Пуск состоялся в 03:31 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (Вирджиния, США).
Отмечается, что разработкой основной конструкции первой ступени ракеты-носителя и части наземного оборудования занималось Конструкторское бюро "Южное", а изготовлением – Южный машиностроительный завод. Оба базируются в Днепре. Они кооперировали с киевским предприятием "Киевприбор", харьковским "Хартрон-Аркос", запорожским "Хартрон-Юком", черниговскими "Чезара Телеметрия" и "Рапид" по заказу американской корпорации Northrop Grumman.
"Подготовка PH Antares, ее испытание и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ "Южное", ГП "ВО ПМЗ" и ООО "Хартрон-Аркос". На ГП "КБ "Южное" специалисты предприятия в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку пуска и в полном объеме обеспечили выполнение всех сделок в своем секторе ответственности", - говорится в сообщении.
В целом, с 2013 года ракету-носитель Antares запускали 18 раз, 17 из них успешно. Состоявшийся сейчас пуск был последним в нынешней модификации ракеты, созданной при участии украинских предприятий.
"Для следующих трех запусков в 2023-2024 годах корпорация Northrop Grumman зафрахтовала три РН Falcon 9 в компании SpaceX. В дальнейшем корпорация Northrop Grumman в сотрудничестве с американской компанией Firefly Aerospace намерена создать обновленную версию ракеты Antares 33 от иностранных поставщиков оборудования", - рассказали в Государственном космическом агентстве.
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