Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Пуск состоялся в 03:31 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (Вирджиния, США).

Отмечается, что разработкой основной конструкции первой ступени ракеты-носителя и части наземного оборудования занималось Конструкторское бюро "Южное", а изготовлением – Южный машиностроительный завод. Оба базируются в Днепре. Они кооперировали с киевским предприятием "Киевприбор", харьковским "Хартрон-Аркос", запорожским "Хартрон-Юком", черниговскими "Чезара Телеметрия" и "Рапид" по заказу американской корпорации Northrop Grumman.

"Подготовка PH Antares, ее испытание и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ "Южное", ГП "ВО ПМЗ" и ООО "Хартрон-Аркос". На ГП "КБ "Южное" специалисты предприятия в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку пуска и в полном объеме обеспечили выполнение всех сделок в своем секторе ответственности", - говорится в сообщении.

В целом, с 2013 года ракету-носитель Antares запускали 18 раз, 17 из них успешно. Состоявшийся сейчас пуск был последним в нынешней модификации ракеты, созданной при участии украинских предприятий.

"Для следующих трех запусков в 2023-2024 годах корпорация Northrop Grumman зафрахтовала три РН Falcon 9 в компании SpaceX. В дальнейшем корпорация Northrop Grumman в сотрудничестве с американской компанией Firefly Aerospace намерена создать обновленную версию ракеты Antares 33 от иностранных поставщиков оборудования", - рассказали в Государственном космическом агентстве.