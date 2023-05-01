Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"

"Я бы хотела снова сказать о героической работе наших спасателей. Мы снова доказали, что мы герои без оружия. Также хотела бы поблагодарить за помощь местное население, людям, которые в первые часы помогали нам разбирать завалы. Мы очень благодарны и волонтерам, которые в первые часы трагедии организовывались, помогали нашим спасателям", - рассказала Норовкова.

Спикер ДСНС отметила, что дни после обстрела в Умани были очень эмоциональными.

"В Умани к разбору завалов было привлечено более 30 единиц техники и 150 человек личного состава. Весь мир увидел, как наши психологи работали с людьми, пострадавшими от ракетного удара россиян. Это были родственники погибших и люди, которым удалось спастись. Для нас эти дни были очень тяжелыми и эмоциональными. Надеемся, что победа близка", - добавила она.