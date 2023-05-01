К разбору завалов в Умани привлекали 30 единиц техники и более 150 спасателей, - пресс-секретарь ДСНС
Пресс-секретарь Главного управления ДСНС Украины в Черкасской области Юлия Норовкова сообщила, что к разбору завалов дома в Умани ДСНС применили 30 единиц техники и привлекли более 150 человек личного состава
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"
"Я бы хотела снова сказать о героической работе наших спасателей. Мы снова доказали, что мы герои без оружия. Также хотела бы поблагодарить за помощь местное население, людям, которые в первые часы помогали нам разбирать завалы. Мы очень благодарны и волонтерам, которые в первые часы трагедии организовывались, помогали нашим спасателям", - рассказала Норовкова.
Спикер ДСНС отметила, что дни после обстрела в Умани были очень эмоциональными.
"В Умани к разбору завалов было привлечено более 30 единиц техники и 150 человек личного состава. Весь мир увидел, как наши психологи работали с людьми, пострадавшими от ракетного удара россиян. Это были родственники погибших и люди, которым удалось спастись. Для нас эти дни были очень тяжелыми и эмоциональными. Надеемся, что победа близка", - добавила она.
- 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них 5 детей .
- В субботу, 29 апреля, в городе Умань Черкасской области завершилась поисково-спасательная операция на месте ракетного удара , совершенного россиянами утром 28 апреля.
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