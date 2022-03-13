К ракетному удару по консульству США причастна Россия, – журналист Цаплиенко

Об этом он написал в своем Telegram-канале.



По словам Цаплиенко, Россия хочет отвлечь США от войны в Украине.



"Еще точно неизвестно, кто запускал ракеты по консульству США. Но я убежден, что конечный бенефициар это Россия. Наших союзников и основных доноров оружия хотят отвлечь из-за других угроз, испугать и вывести из игры. Абсолютное зло сплачивается, но если Дядюшка Сэм испугается его , получит и войну, и позор, по формуле Уинстона Черчилля", - написал Андрей Цаплиенко.

Ночью 13 марта посольство США, находящееся в иранском Эрбили, подверглось ракетным обстрелам с воздуха.