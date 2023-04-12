Об этом сообщил управляющий Житомирско-Овручской епархией ВЦУ, епископ Житомирский и Овручский Паисий.

"К Поместной Украинской Церкви в Житомирской области присоединилась еще одна религиозная община московского патриархата - Свято-Покровская с. Дрыглов Житомирского района", - говорится в сообщении.

Сообщается, что религиозная община перешла в ВТО без настоятеля. Он остался и дальше в русской церкви, но без прихода.