К ПЦУ присоединились еще два прихода УПЦ МП Житомирской области
Две религиозные общины сел Великие Лесовцы и Дрыгли в Житомирской области, подчиненные УПЦ МП, перешли в Православную церковь Украины
Об этом сообщил управляющий Житомирско-Овручской епархией ВЦУ, епископ Житомирский и Овручский Паисий.
"К Поместной Украинской Церкви в Житомирской области присоединилась еще одна религиозная община московского патриархата - Свято-Покровская с. Дрыглов Житомирского района", - говорится в сообщении.
Сообщается, что религиозная община перешла в ВТО без настоятеля. Он остался и дальше в русской церкви, но без прихода.
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