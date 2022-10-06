К проекту "Единые" обратились 38 тыс. украинцев, желающих знать украинский язык, - руководитель организации
Соучредительница и руководительница проекта "Единые" Наталья Федечко отметила, что украинцы не хотят говорить на языке агрессора
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"К нашему курсу присоединились 38 тыс. участников. У нас 6 курсов, на каждом курсе 5 тыс. участников. Сейчас присоединились почти 9 тыс. человек. Такая статистика свидетельствует о том, что украинцы хотят переходить на украинский язык. Люди заинтересованы и ищут возможности и поддержки", - отметила Федечко.
По ее словам, причиной перехода на украинский язык является отторжение от русского мира и русской культуры.
"Люди пишут в опросах, что не хотят говорить на языке врага. Люди ищут украиноязычную обстановку, они его ищут у нас. Люди приходят на разговорные клубы, у нас уже 120 разговорных клубов. По сравнению с прошлым месяцем уже вдвое возросло количество людей, которые хотят переходить на украинский язык", - добавила Федечко.
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