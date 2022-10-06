Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"К нашему курсу присоединились 38 тыс. участников. У нас 6 курсов, на каждом курсе 5 тыс. участников. Сейчас присоединились почти 9 тыс. человек. Такая статистика свидетельствует о том, что украинцы хотят переходить на украинский язык. Люди заинтересованы и ищут возможности и поддержки", - отметила Федечко.

По ее словам, причиной перехода на украинский язык является отторжение от русского мира и русской культуры.

"Люди пишут в опросах, что не хотят говорить на языке врага. Люди ищут украиноязычную обстановку, они его ищут у нас. Люди приходят на разговорные клубы, у нас уже 120 разговорных клубов. По сравнению с прошлым месяцем уже вдвое возросло количество людей, которые хотят переходить на украинский язык", - добавила Федечко.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий отметил, что Путин воюет против украинской культуры, которую он не признает

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