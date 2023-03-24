К посеву яровых культур приступили уже 18 областей Украины
По состоянию на 23 марта проведение ярового посева начали уже 18 областей Украины - культурами засеяно 293 тысяч гектаров
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
"Всеми категориями хозяйств посеяно 293 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых: яровой пшеницы - 76,1 тыс. га, ярового ячменя - 168,1 тыс. га, гороха - 35,3 тыс. га, овса - 14, 2 тыс. га", - говорится в сообщении.
В общей сложности на прошлой неделе посеяли около 210 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Больше всего яровых зерновых и зернобобовых культур посеяли аграрии Тернопольщины – 67,6 тыс. га.
Кроме того, отмечается, что в Одесской области начат сев подсолнечника, а в Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской – сахарной свеклы.
- В 2023 году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.
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