Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Всеми категориями хозяйств посеяно 293 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых: яровой пшеницы - 76,1 тыс. га, ярового ячменя - 168,1 тыс. га, гороха - 35,3 тыс. га, овса - 14, 2 тыс. га", - говорится в сообщении.

В общей сложности на прошлой неделе посеяли около 210 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Больше всего яровых зерновых и зернобобовых культур посеяли аграрии Тернопольщины – 67,6 тыс. га.

Кроме того, отмечается, что в Одесской области начат сев подсолнечника, а в Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской – сахарной свеклы.