Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Президент Зеленский встретился с американским актером, кинорежиссером, сценаристом и продюсером, лауреатом премии "Оскар" Шоном Пенном, который уже в третий раз приехал в Украину за время полномасштабной войны РФ.

"Американский художник привез свою статуэтку "Оскар" и передал ее президенту как символ веры в победу нашей страны. Награда будет находиться в Украине до окончания войны", - пишет пресс-служба.

Владимир Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" III степени, которым актер был награжден за помощь в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и вклад в популяризацию нашего государства в мире.

Зеленский поблагодарил Шона Пена за внимание и поддержку Украины и ее народа с начала этой войны.

Также Владимир Зеленский и Шон Пенн посетили Аллею смелости на столичной площади Конституции, где рядом с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, есть и именная табличка Шона Пенна.

Глава государства подчеркнул, что Аллея смелости начинается именно с таблички, посвященной американскому актеру и режиссеру, ведь он посетил Украину в первый день российского вторжения, 24 февраля, чтобы зафиксировать происходящее и донести миру правду об агрессии России.

"Мы очень благодарны всем людям, которые приезжали лично, чтобы поддержать Украину и наших граждан. И мы хотели иметь место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех смельчаков, которые были с Украиной с самого начала", – сказал Зеленский.

Напомним, 24 февраля Шон Пенн прибыл в Украину, чтобы собрать информацию о нападении России и передать миру правду.

А в марте Шон Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, чтобы совместно помогать украинским беженцам.

Позже в том же месяце американский актер обратился в Академию кинематографических искусств и наук с просьбой предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить на церемонии вручения кинопремии "Оскар".

28 июня Зеленский встретился с Шоном Пенном, который приехал снимать документальный фильм.

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